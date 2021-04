Der Waldbrand-Einsatz der Feuerwehren an Ostern am Köppel machte mehr als deutlich, vor welche Herausforderung der Klimawandel auch den Brandschutz stellt. Die klimatischen Veränderungen haben schon in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass im Einsatzgeschehen der Feuerwehren bundesweit zunehmend Wald- und Vegetationsbrände an Bedeutung gewonnen haben. Diesem Wandel soll nun auch im Kreis Rechnung getragen werden.