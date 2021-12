Mit vier Krankenhäusern ist der Westerwaldkreis als ländliche Region vergleichsweise gut ausgestattet – und Gleiches trifft auf die Versorgung mit Intensivbetten zu. Dies gilt, so schildern es die Verantwortlichen, sogar in der momentanen Pandemie-Lage zu. Wie die Krankenhäuser aufgestellt sind und sich an die Situation angepasst haben: