Plus Westerwald Initiativgruppe bietet Fachvorträge und Aktionen: Wäller Fahrradkongress geht in dritte Auflage Von Markus Müller i Sie organisieren im September den dritten Wäller Fahrradkongress (von links): Ursula Thies, Rainer Vogt, Cordula Heins, Robert Krimphoff, Eva Molsberger-Lange, Ulrich Eberhardt, Georg Reutelsterz, Christoph Lamprecht und Frank Meyer; außerdem auch Gerd Engel, der auf dem Foto fehlt. Foto: Marius Lange Vor zwei Jahren fand in Höhr-Grenzhausen der erste Wäller Fahrradkongresses (WFK) statt, damals noch als relativ überschaubare Veranstaltung. Vor einem Jahr wurde von den Organisatoren eine zweite, erheblich ausgeweitete Veranstaltung in Montabaur auf die Beine gestellt, die aber nicht auf die erhoffte große Resonanz gestoßen war. Lesezeit: 3 Minuten

Das soll sich in diesem Jahr ändern: Die dritte Auflage des Fahrradkongresses findet nun am Samstag, 21. September, im Bürgerhaus in Wirges statt. Die Veranstaltung wird Fachvorträge aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik zur Weiterentwicklung des Radverkehrs im Westerwald mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot für die ganze Familie verbinden. Damit soll der WFK ...