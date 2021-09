Initiative für die Zukunft: Bei Dorfmoderation sind Ideen der Bürger gefragt

Die Gemeinde Heilberscheid will sich auf den Weg in eine Dorfmoderation machen. Weil das derzeit bestehende Dorferneuerungskonzept aus den 1990er-Jahren stammt, kam im Jahr 2019 die Idee auf, dieses Konzept an die aktuellen Bedürfnisse der Einwohner anzupassen. „Die Gesellschaft und auch unser Ort sind im Wandel. Daher halten wir es für einen guten Zeitpunkt, einfach mal zu fragen, was sich unsere Bürgerinnen und Bürger wünschen“, sagt Ortsbürgermeister Markus Thome auf Anfrage. Die Ortspolitik der nächsten Jahre solle dann auf diese Bedürfnisse ausgerichtet werden. Der Ortsgemeinderat verspreche sich viele Ideen und Impulse durch die Dorfmoderation und freue sich auf die Durchführung. Die Dorfmoderation kostet die Ortsgemeinde rund 15.000 Euro, davon werden 12.000 Euro vom Land gefördert. Der Förderbescheid liegt vor und gilt bis Ende des Jahres.