Karl-Heinz Fellenzer ist „sehr zufrieden“: Zwar liege sein unternehmerischer Fokus derzeit auf einer ähnlichen Baumaßnahme in Puderbach – doch mit dem Baufortschritt seines neuen Edeka-Markts in Ransbach-Baumbach gehe es planmäßig voran, sagt er. Wobei bislang von Bauen keine Rede sein kann: Noch ist der Abriss des alten Gebäudebestands auf dem Grundstück an der Pleurtuitstraße in vollem Gange.