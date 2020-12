Nentershausen

Langfristig die Infrastruktur stärken – das ist das Ziel der Umgestaltung des Marktplatzgeländes im Zentrum von Nentershausen. Nunmehr ist ein Teilziel erreicht: Ab Montagnachmittag öffnet die Eisbachtal-Apotheke offiziell am neuen Standort. Seit Februar 2020 hat Apotheker Michael Geißler am Areal, das unmittelbar an den historischen Dorfbrunnen angrenzt, eine neue Filiale erbauen lassen. Einige Meter weiter entsteht ein neuer Lebensmittelmarkt. Insgesamt fließen in den Standort mitten in Nentershausen rund 4 Millionen Euro.