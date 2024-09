Plus Steinefrenz Infotag in Steinefrenz klärt auf: Wie jeder selbst für mehr Sicherheit sorgen kann Von Angela Baumeier i Der richtige Weg in die Sicherheit, das war Thema bei dem Sicherheitstag in Steinefrenz, zu dem Dirk Schindowski (links) und Christian Augustin eingeladen hatten. Unter anderem gab es Vorträge über Cyberkriminalität, zu Alarm- und Schutzanlagen sowie zum digitalen Erbe. Foto: Angela Baumeier Zu oft, ja in den meisten Fällen, würde erst nach wirksamen Sicherheitsvorkehrungen gefragt, wenn jemand bereits zu Schaden gekommen sei. Das sagen die Veranstalter des Sicherheitstages in Steinefrenz, Dirk Schindowski (Detektei IT-Forensik Holmes und Co, Steinefrenz) und Christian Augustin (Recdata, Spitzentechnologie für Ihre Sicherheit, Rennerod). Lesezeit: 3 Minuten

Prävention tut also Not. Wie diese gelingen kann, das wurde mit einem vielseitigen Programm gezeigt. „Wir wechseln von der Urlaubs- in die dunkle Zeit“, die einen Einbruch begünstigt, so Augustin. Aber, die Leute würden sich nicht für Sicherheitstechnik interessieren. Sie würden zu oft leichtsinnig ihren eigenen Schutz vernachlässigen und meinen, die ...