Neben dem klassischen Buslinienverkehr gibt es im Westerwaldkreis weitere Mobilitätsangebote wie zum Beispiel eine Mitfahrzentrale oder auch ein Rufbusangebot. Das Problem: Diese Optionen für Menschen ohne eigenes Auto sind vielen Bürgern gar nicht bekannt. Damit sich das in Zukunft ändert, will der Westerwaldkreis ein Online-Portal erstellen lassen, mit dem Kunden sich – auch per App – über alle Mobilitätsangebote informieren und diese buchen können.