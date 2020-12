Montabaur

Den Start ins neue Schuljahr hatte man sich am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur anders vorgestellt: Schon nach dem ersten Schultag befinden sich circa 60 Schüler und Lehrer in häuslicher Quarantäne. Grund ist ein positiver Corona-Test bei einer Oberstufenschülerin der Jahrgangsstufe 13, die am Montag den Unterricht besucht hatte.