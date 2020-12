VG Montabaur

Westerwaldkreis. Trocken, sonnig, heiß: Das Wetter im bislang regenarmen August bereitet den Verbandsgemeindewerken in Montabaur und in Hachenburg Sorge. Denn bei diesen Wetterlagen schnellt der Wasserverbrauch stark in die Höhe. Bereits in den letzten Juli-Tagen wurden in Montabaur Rekordwerte erreicht und bis zu 8500 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag verbraucht. Das sind 3000 Kubikmeter mehr als an „normalen“ Tagen.