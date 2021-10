In Montabaur endet eine Ära: Am Sonntag, 31. Oktober, werden die Glocken der evangelischen Lutherkirche das letzte Mal zum Gottesdienst rufen. An diesem Tag, dem Reformationstag, verabschiedet sich die evangelische Kirchengemeinde von dem 54 Jahre alten Gotteshaus – mit einem festlichen Entwidmungsgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt.