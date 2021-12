„Wachet auf, ruft uns die Stimme“, diese adventliche Alarmierung rahmte das Konzert des ersten Adventssonntages in der Abteikirche Marienstatt. Die Stimmen der Orgel und die der Violine legten in klanglicher Harmonie Zeugnis ab von der erwartungsvollen Zeit. An der Rieger Orgel Elias Praxmarer, in Tirol geboren, und an der Violine Frater Augustinus Hernandez aus Marienstatt.