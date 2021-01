Westerwaldkreis

Das Impfzentrum für den Westerwaldkreis in Hachenburg hat am Donnerstag einen ruhigen und unaufgeregten Start erlebt. Auf dem Parkplatz hinter dem Gebäudekomplex herrscht am ersten Tag der Impfungen zwar ein stetiges Kommen und Gehen, doch alles läuft sehr koordiniert und ohne Hektik ab. Vielmehr werden Ankunft und Abreise der ersten Impfpersonen fast schon von einer winterlichen Ruhe begleitet.