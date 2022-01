Der Kulturkreis Ransbach-Baumbach weiß, was Freunde der schönen Künste gut tut. Zum Jahresausklang stehen da Klassiker der Musik- und Schauspielszene ganz hoch im Kurs. Zu diesen Klassikern zählt ohne Zweifel das weltberühmte Ballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, „Schwanensee“, das seine Uraufführung im Jahr 1877 am Bolschoi-Theater in Moskau erlebte und zum Standardrepertoire klassischer Ballettaufführungen gehört.