Es ist ein Januartag im Jahr 2019, den eine Familie aus Hilgert (VG Höhr-Grenzhausen) so schnell nicht vergessen wird. Eine zerstörte Terrassentür, eine durchsuchte Wohnung und gestohlenes Bargeld sowie Schmuck sind das Ergebnis eines Einbruchs, den zwei Täter verübten, die sich kürzlich am Amtsgericht Montabaur verantworten mussten. Mit doppelten Handschellen waren die beiden Männer in den Gerichtssaal gebracht worden.