Impfzentrum in Hachenburg: Im Kreis sind Zweitimpfungen angelaufen

Auch im Landesimpfzentrum Hachenburg, das für den Westerwaldkreis zuständig ist, sind bis einschließlich Sonntag die ersten 207 Wäller zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Dagegen sind die Erstimpfungen dort und auch in den Seniorenheimen mangels Impfstoff ausgesetzt worden. Doch mit der Zweitimpfung der alten Menschen in den Heimen ist jetzt im Westerwald ebenfalls begonnen worden, hat Landrat Achim Schwickert am Montagnachmittag den Mitgliedern des Kreisausschusses mitgeteilt.

mm

Eigentlich sei der Plan gewesen, in Hachenburg von dieser Woche an 400 statt 200 Personen pro Tag zu impfen: 200 Erstimpfungen und 200 Zweitimpfungen. Sogar eine Aufstockung auf 600 Impfungen pro Tag ist in Hachenburg möglich. Aber eben nur, wenn auch genügend Impfstoff zur Verfügung steht, so Schwickert. Weiterhin könnten sich alle Personen der Gruppe der höchsten Priorität fürs Impfen schon mal registrieren lassen. Bisher wurden im Impfzentrum 3046 und in den Pflegeheimen 3784 Wäller zum ersten Mal geimpft.