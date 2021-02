Die Frage, was mit Restdosen des derzeit noch knappen Corona-Impfstoffes von Biontec und Pfizer passiert, hatte zuletzt in einigen anderen Regionen für Aufregung gesorgt. Im Landesimpfzentrum in Hachenburg besteht aber kein Grund zur Sorge, teilt die Westerwälder Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.