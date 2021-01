Westerwaldkreis

Nicht ganz ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland laufen in diesen Tagen in Westerwälder Senioreneinrichtungen die Impfungen gegen Covid-19 mit Hilfe mobiler Impfteams aus Ärzten, Apothekern, Arzthelferinnen, Krankenschwestern und Rotkreuzlern an. Dabei zeigen die ersten Erfahrungen, dass die Impfbereitschaft sowohl bei Heimbewohnern wie auch beim Pflegepersonal hoch ist. Wir haben bei den ersten Impfaktionen in heimischen Alten- und Pflegeheimen beispielhaft nachgefragt.