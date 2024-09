Plus Nentershausen/Eppenrod Immer noch guter Gesundheit: Eine reiselustige Nentershäuserin wird 100 Jahre Von Andreas Egenolf i Ihren 100. Geburtstag feiert die Nentershäuserin Martha Bast am 27. September. Foto: Beate Weiß-Bingel Gerade einmal 23 Frauen und ein Mann gehörten Ende August im Westerwaldkreis mit seinen rund 209.000 Einwohnern dem illustren Kreis derer an, die bereits 100 Jahre oder älter sind. Die Statistik zeigt dabei sehr gut, wie selten dieses Jubiläum überhaupt vorkommt. In Nentershausen darf sich nun am heutigen Freitag, 27. September, mit Martha Bast eine weitere Westerwälderin darüber freuen, ab sofort zum exklusiven Kreis der 100-Jährigen zu gehören. Lesezeit: 2 Minuten

Am 27. September 1924 wurde die Jubilarin in Eppenrod geboren, wo sie mit insgesamt fünf Geschwistern aufwuchs und auch die Schulbank der Volksschule drückte. Anschließend arbeite sie in mehreren Haushalten und in der Landwirtschaft. 1948 lernte sie ihren Mann, den Nentershäuser Adolf Bast, auf der Kirmes in Eppenrod kennen und ...