Immer mehr Dreckecken auch im Westerwaldkreis – Aktueller Fall: 70 Müllsäcke illegal entsorgt

Über einen weiteren aktuellen Fall berichtete die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag: Bereits am 17. September ging bei der unteren Abfallbehörde eine Meldung ein, dass knapp 70 blaue Müllsäcke illegal entsorgt worden seien. Abgeladen wurden sie an drei Stellen zwischen Hundsangen und Molsberg sowie zwischen Weroth und Wallmerod. Die Säcke sind mit Dämmwolle und diversen Folien befüllt. Laut Abfallbehörde könnten die Abfälle von einer Dachstuhl- oder Fassadensanierung stammen. Der Kreis bittet um Mithilfe und Infos zu Baustellen (Hausaufstockung, Dachumbau) oder anderen Auffälligkeiten. red