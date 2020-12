Montabaur/Ischgl

Eigentlich sollten es nur die wohlverdienten Betriebsferien werden, die Ludger Görg veranlassten, seinen Imbiss in Montabaur für eine Woche zu schließen. Doch am Ende konnte er wegen des Coronavirus weitere 14 Tage kein Geld verdienen, weil er selbst in Quarantäne musste. Ludger Görg ist sauer und sieht das Verschulden vor allem bei den Behörden in Tirol, die nach seiner Ansicht aus purer Geldgier viel zu spät gewarnt hätten. Er ist einer von 4500 Betroffenen, die sich einer Sammelklage von österreichischen Verbraucherschützern angeschlossen haben.