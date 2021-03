Boden

Im Wintergarten bricht das Feuer aus: Feuerwehr geht zunächst von Großeinsatz aus

In Boden in der VG Montabaur ist es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Zunächst war die Rede davon, dass ein Dachstuhl komplett in Flammen stehe – das entpuppte sich zum Glück als Fehlinformation.