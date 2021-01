Hachenburg/Sylt

Auch nach mehr als drei Monaten fehlt weiterhin noch jede Spur von Ksenja Bajkalov. Die 22-Jährige, die zeitweise auch in Hachenburg wohnte, war am 2. Oktober vergangenen Jahres zum letzten Mal auf Sylt gesehen worden und gilt seitdem als vermisst. Auch eine Aktion mit DRK-Suchhunden auf der Insel verlief im Sande. „Es gibt keinen neuen Ermittlungsstand“, sagte ein Sprecher der Polizeipressestelle in Flensburg. Die Angehörigen suchen auch über Facebook nach der Vermissten.