Die Westerwälder Schauspielerin Svenja Jung ist derzeit bundesweit in dem großartigen Film „Fly“ in einer Hauptrolle zu sehen. Die aus Weroth stammende 28-Jährige wird am Sonntag, 24. Oktober, 15 Uhr, bei einer Sondervorstellung im Kino Limburg in Anwesenheit gemeinsam mit Ben Wichert und Maijd Kessab teilnehmen. Wir haben zuvor mit der Schauspielerin über den neuen Film und ihre Rolle „Bex“ sprechen können.