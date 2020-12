Selters

Ein Gedenken an die Reichspogromnacht – das ist jetzt in Selters in deutlich abgespeckter Form und nur mit geladenen Gästen am Mahnmal der jüdischen Gemeinde nachgeholt worden. Die offizielle ökumenische Feier unter Federführung der Stadt und unter Beteiligung der Integrierten Gesamtschule (IGS) war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden (unsere Zeitung berichtete).