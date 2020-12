Wirges

In diesem Jahr können die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) auf das 50-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft in Indien zurückschauen. Mit einem kleinen Krankenhaus in Dhani im Bundesstaat Madhya Pradesh, das die ersten Dernbacher Schwestern von einer Schweizer Gemeinschaft übernommen hatten, begann ihr Wirken. Mittlerweile gibt es 29 Missionsstationen der Schwestern in elf indischen Bundesstaaten.