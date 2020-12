Westerwaldkreis

Reuig und reflektiert präsentierten sich kürzlich zwei junge Männer vor dem Jugendschöffengericht von Dr. Orlik Frank am Amtsgericht in Montabaur. Und sie hatten auch allen Grund dazu: Die Tatvorwürfe wiegen schwer, wobei Dr. Frank betonte, dass die beiden Angeklagten, 25 und 20 Jahre alt, Glück haben, dass sie nicht vor dem Schwurgericht in Koblenz sitzen. In einem juristisch äußerst komplexen Prozess sind letztlich beide Männer, die unter verminderter Schuldfähigkeit standen, wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Bewährungsstrafen verurteilt worden.