„Der Wald hat für die Euler eine so große Bedeutung gehabt, dass es mir jetzt ein Bedürfnis ist, etwas zurückzugeben.“ Stephanie Pfeiffer-Gerhards ist Keramikerin durch und durch. In vierter Generation betreibt sie die Keramikmanufaktur Pfeiffer-Gerhards in der Bergstraße, an der Stelle, an der ihr Urgroßvater den Betrieb im früheren Forsthaus gegründet hat.