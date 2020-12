Selters

Verantwortung für Tiere zu übernehmen und etwas über ihre Pflege und Bedürfnisse zu lernen, das hat an vielen Schulen Tradition. Seien es die Schulkaninchen, deren Stall sauber gehalten werden muss, sei es die Tierheim-AG mit Hundeausführdienst: Der Umgang mit Tieren vermittelt soziale Kompetenzen. An der Integrierten Gesamtschule Selters (IGS) ist es die Bienen-AG, in der Biolehrer Niko Veltens den Jugendlichen Wissen und Pflichtgefühl vermittelt.