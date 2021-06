Gärtnern ist in. Und so erfreut sich der Tag der offenen Gartentür großer Beliebtheit. Dabei gilt das Interesse der Wäller all den Facetten der Gartengestaltung – und oft gerade dem Wandel. „Von der Spielwiese zur Kleingartenoase“ hatte etwa Anja Roth in Montabaur-Elgendorf die Transformation ihres 130 Quadratmeter kleinen Gartens überschrieben. „Es kommt ein Element nach dem anderen hinzu“, sagt sie.