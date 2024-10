Plus Hachenburg Idee Medizinerstipendium: VG-Rat Hachenburg will ärztliche Versorgung sichern Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Um die ärztliche Versorgung ging es kürzlich im Verbandsgemeinderat Hachenburg. Das Thema wurde zur weiteren Beratung in den Hauptausschuss verwiesen. Foto: Tom Weller/dpa Vielen Kommunen im ländlichen Raum droht perspektivisch ein Ärztemangel. Nicht zuletzt im hausärztlichen Bereich wird es immer schwieriger, Nachfolger für die Übernahme von Praxen älterer Kollegen zu finden. Auch wenn es keine Pflichtaufgabe einer Verbandsgemeinde ist, dieses Problem zu lösen, wird mancherorts in den politischen Gremien nach Lösungen gesucht. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Vorschlag ist die Vergabe eines Stipendiums an einen Medizinstudenten, der sich wiederum verpflichtet, sich nach seinem Studium in der entsprechenden Region niederzulassen. Diese Idee wurde jetzt (erneut) im Verbandsgemeinderat Hachenburg diskutiert. Zwar würden weite Teile der Kommunen noch als gut versorgt gelten, so die Verwaltung, dennoch zeigten 4,5 freie kassenärztliche ...