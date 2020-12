Hachenburg

Die Absage des Löwenlaufs in Hachenburg hat wohl niemanden mehr so richtig überrascht. So hatten die Organisatoren der DJK Marienstatt schon nach kurzer Zeit eine Alternative parat. Um auch weiterhin den Verein Kinderheim und Dorfambulanz Südindien unterstützen zu können, rief der Sportverein kurzerhand einen Spendenlauf mit variablen Durchführungsmöglichkeiten ins Leben. Diese Idee begeisterte auch die Freunde des Löwenlaufs in der WSG Bad Marienberg, und so organisierte man unter Einhaltung der Coronamaßnahmen einen Spendenlauf im Stadion. Dabei konnten die Teilnehmer durch „Rundensammeln“ Spendengelder generieren.