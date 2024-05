„Ich habe mit meinem Sohn bezahlt“: Mutter fleht um das Leben des jungen Westerwälders Kevin Lick

Dieses Foto entstand am 22. März 2023 bei Kevin Licks Verhaftung. Er und seine Mutter wurden kurz vor ihrer Ausreise nach Deutschland in Sotschi vom Inlandsgeheimdienst umstellt und der in Montabaur aufgewachsene Junge, damals 17 Jahre, festgenommen. Vorwurf: Hochverrat. Urteil: Vier Jahre Straflager. Mutter Viktoria Lick beteuert seine Unschuld. Sie fürchtet um das Leben ihres Sohnes. Seit der Verurteilung muss Kevin täglich damit rechnen, in eine Strafkolonie verlegt zu werden. Foto: Viktoria Lick/privat