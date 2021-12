So kontrovers die Diskussion zum Thema, so knapp fiel auch die Abstimmung aus: Für das Einreichen einer Petition zur Schaffung der rechtlichen Grundlagen für eine Hunde-DNA-Datenbank in Mainz haben sich im Selterser Stadtrat sieben Mitglieder ausgesprochen, zwei enthielten sich und acht stimmten dagegen. Damit ist auch die Entscheidung gefallen, dass die Stadt die Einführung einer solchen Datenbank als Instrument zur Ahndung von „Kotsündern“ nicht weiter verfolgen wird.