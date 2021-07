Hotelgäste unterstützen Aktion von Westerwald-Kindern: Weniger Reinigungsmittel für mehr Bäume

Die Aktion Westerwald-Kinder vom Kinderschutzbund Höhr-Grenzhausen trägt nicht nur zum Aufforsten in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen bei, sondern zieht jetzt auch das Hotel Zugbrücke und das Hotel Heinz so weit in den Bann, dass diese in besonderer Weise daran teilnehmen: Für jedes Hotelzimmer, das nur jeden zweiten Tag aufgefrischt wird, spenden sie pro gesparter Reinigung 5 Euro für einen Baum, den die Westerwald-Kinder dann pflanzen dürfen. Eine Aktion, die nicht nur den Wald wieder füllt, sondern außerdem Wasser, Strom und Reinigungsmittel spart und damit ebenfalls der Natur zugutekommt.