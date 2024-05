Horst-Jürgen Freisberg möchte Ortsbürgermeister in Nauort werden: „Ärmel hochkrempeln“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Horst-Jürgen Freisberg (66), seit 47 Jahren verheiratet, eine Tochter. Ur-Nauorter und 50 Jahre aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, zeitweise sogar als Wehrführer. Hobbys: Motorrad- und Fahrradfahren oder spazieren gehen. Ehrenamtlich tätig als Schöffe am Koblenzer Landgericht, Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat und Beigeordneter im Ortsgemeinderat Nauort, damit Vertreter des Bürgermeisters sowie Betreuer des Bauhofs.

Mein politischer Werdegang

Engagement in der FWG und in der zweiten Legislaturperiode Beigeordneter für unser Nauort und Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Anpacken und umsetzen, was in Gemeinschaft beschlossen wurde. Damit sich endlich was bewegt in Nauort. Weniger reden oder schieben und vor allem nichts in der Schublade liegen lassen. Hier zählt das Wir, nicht die Partei: Gemeinsam kann man viel erreichen. Meine besonderen Ziele und mein Engagement: der Bau des neuen Kindergartens, die Dorfkernsanierung und das Energiesparen im Ort.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Vor allem die notwendig-bauliche Situation in Nauort: Kindergarten, Dorfkern und Neubaugebiet. Ich könnte mir für Nauort sogar ein Seniorenwohnheim vorstellen – vielleicht mithilfe eines Investors. Nauort braucht ein verbindendes Miteinander von Jung und Alt, wo es Spaß macht zu leben, mit einer gut funktionierenden Infrastruktur. Mit schönem Vereinsleben. Und vor allem ohne Schulden. Dafür will ich als neuer Bürgermeister antreten.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich werde fordernd, wenn sich nichts bewegt.

Das ist mein politisches Motto

Ärmel hochkrempeln und durch Taten überzeugen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.