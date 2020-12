Wirges

An der Wirgeser Theodor-Heuss-Realschule plus geht die Quarantänezeit nach einer Woche Schulschließung nun zu Ende: Da auch die zweiten Corona-Tests bei den betroffenen 46 Lehrern und 55 Schülern negativ ausgefallen sind, kann die Schule an diesem Donnerstag wieder zum Regelunterricht zurückkehren. Das Gesundheitsamt hatte die Realschule plus komplett geschlossen, nachdem eine Lehrkraft an Corona erkrankt war, die zuvor an einer Gesamtkonferenz der Lehrerschaft in der Schulmensa teilgenommen hatte. Doch wie ist der Online-Unterricht gelaufen?