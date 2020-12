Westerwaldkreis

Die Tür hinter sich schließen, ganz in Ruhe am PC arbeiten können: Für viele Menschen ist derzeit die Vorstellung zu schön, um wahr zu sein. Sie arbeiten im Homeoffice, viele haben dabei ihre Kinder nicht nur zu betreuen, sondern nebenbei auch noch als Lehrer zu fungieren. Andere sind aus gesundheitlichen Gründen zur Arbeit in den eigenen vier Wänden genötigt. Oder, weil es im Betrieb nicht möglich ist, die Abstandsregeln einzuhalten, wenn alle Mitarbeiter vor Ort sind. Genau für diese „Homeofficer“ haben sich heimische Hoteliers etwas Pfiffiges einfallen lassen.