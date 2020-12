Ransbach-Baumbach

Wo Forstwege in den Wald hineinführen, stehen sie regelrecht Schlange: Sattelschlepper mit Überseecontainern. Stellenweise drängt sich beispielsweise im Ransbach-Baumbacher Forst auch mal ein halbes Dutzend der Lastwagen am Straßenrand, um möglichst rasch beladen zu werden und die Fracht nach Rotterdam oder in einen der anderen nordeuropäischen Überseefrachthäfen zu transportieren.