Willmenrod

Die Ortsgemeinde Willmenrod plant, im Rahmen der Dorferneuerung ihr Kriegerdenkmal zu restaurieren. Es wurde zum Gedenken der im Ersten Weltkrieg gefallenen ortsansässigen Soldaten errichtet und befindet sich unmittelbar unterhalb der evangelischen Pfarrkirche. Ortsbildprägend wurde es an einem Hang gebaut an der Hauptstraße des Ortes (Brückenstraße/L 302). Vermutlich wurde das Denkmal 1921 errichtet, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es mit einer Bronzetafel an der Mauer des Zwischenpodestes zum oberen Platz ergänzt.