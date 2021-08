Obwohl der Hönerverein die Aktionsfläche für das diesjährige Hönerfest in Atzelgift stark einschränken musste, blieb der Erfolg nicht aus. Im Gegenteil: Viele Dorfbewohner und Gäste von außerhalb fanden sich am Samstagnachmittag an der Grillhütte in Atzelgift ein, um mit den Hönern zu feiern.