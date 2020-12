Höhr-Grenzhausen

Eine neue Seniorenwohnanlage für Höhr-Grenzhausen rückt näher. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den entsprechenden Bebauungsplan „Am Limes“ mit großer Mehrheit beschlossen. Damit tritt in absehbarer Zeit das Baurecht in Kraft. Und so stellten der Investor, eine Kooperation der Firma Imcovest GmbH aus Niedernhausen und der Fritz Meyer GmbH aus Altenkirchen, sowie Architekt Jens Ternes aus Koblenz dem Rat ihre Pläne vor. Die Bauarbeiten könnten damit im kommenden Frühjahr beginnen, sofern alles nach Plan läuft.