Höhr-Grenzhäuser Kreativität und Geschäftssinn: Rastal gestaltet Sammlerkrug fürs Münchner Oktoberfest

i Der Sammlerkrug zum am Sonntag endenden Münchner Oktoberfest stammt aus dem Westerwald: Seidel und Zinndeckel sind von Rastal in Höhr-Grenzhausen gestaltet und hergestellt. Foto: Helge Articus/Rastal

Das Münchner Oktoberfest geht in die letzte Runde, endet am 6. Oktober. Die obligatorische Maß Bier gibt es im Maßkrug – und der 2024er-Sammlerkrug stammt aus dem Westerwald. Rastal in Höhr-Grenzhausen hat den Bierseidel für das weltweit größte Volksfest kreiert, wie das Unternehmen mitteilt.