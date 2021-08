Für den Einbau von Fahrbahnschwellen besteht kein Erfordernis – und deswegen werden auch keine mehr montiert. So lässt sich lapidar das Ergebnis eines weiteren und vorerst abschließenden Ortstermins in der Selterser Hochstraße zusammenfassen. Stadtbürgermeister Rolf Jung, der zweimal den Ein- und Ausbau von Schwellen in der Hochstraße veranlasst hat, erklärt sich mit dieser Entscheidung zufrieden.