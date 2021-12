Letztendlich läuft es immer wieder auf fehlende klare Empfehlungen und zu wenig Geld hinaus: Bei der letzten Sitzung des Stadtrats Höhr-Grenzhausen im Jahr 2021 prallten kontroverse Standpunkte rund um das Thema Luftfilteranlagen für die Goethe-Grundschule in der Stadt aufeinander. Dabei kamen alle Seiten zu Wort, denn auch Schulleiterin Julia Löser und Katrin Goebel, Vorsitzende des Schulelternbeirats, nahmen an der Sitzung teil. Eine Lösung wurde nun in die Ausschüsse verwiesen.