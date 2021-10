Was nützen historische Aufnahmen über Stadt, Land und Menschen, häufig die einzigen visuellen „Zeitzeugen“, wenn diese in irgendwelchen Kisten und Kasten schlummern und niemand sie zu Gesicht bekommt, weil sie nicht zugänglich sind. Um solche geschichtsträchtigen Kleinodien aus dem Dunkel ihres Daseins buchstäblich ans Licht zu bringen, hat sich ein Verein in Höhr-Grenzhausen etwas Besonderes einfallen lassen.