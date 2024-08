Hillscheider mit Leib und Seele: Verdienstmedaille für Artur Breiden

SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis (rechts) überreichte jetzt in Koblenz im Auftrag von Ministerpräsidentin a. D. Malu Dreyer die Landesverdienstmedaille an den früheren Ortsbürgermeister von Hillscheid, Artur Breiden.

SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis (rechts) überreichte jetzt in Koblenz im Auftrag von Ministerpräsidentin a. D. Malu Dreyer die Landesverdienstmedaille an den früheren Ortsbürgermeister von Hillscheid, Artur Breiden. Foto: SGD Nord/Christiane Gandner

Bereits im Jahr 2004 war Artur Breiden aus Hillscheid für sein außerordentliches Engagement mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Seitdem machte er sich sogar noch intensiver in der Kommunalpolitik und bei einer Vielzahl weiterer Ehrenämter um die Region verdient. Für diesen vorbildlichen Einsatz überreichte ihm Wolfgang Treis, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, nun die Landesverdienstmedaille im Namen von Ministerpräsidentin a. D. Malu Dreyer.

Die Kommunalpolitik seiner Heimat hat Artur Breiden mehr als vier Jahrzehnte lang bereichert, teilte die SGD Nord dazu mit: Dem Gemeinderat Hillscheid gehörte er von 1979 bis zu seiner Wahl zum Ortsbürgermeister im Jahr 1989 und dann nochmals von 2014 bis 2022 an. Zeitgleich engagierte er sich von 1988 bis 2024 im Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen, wobei er insbesondere in seiner Zeit als Erster Beigeordneter von 2014 bis 2019 und als Beigeordneter von 2019 bis 2024 die Entwicklung der Verbandsgemeinde maßgeblich mitgestaltete.

Das Amt des Ortsbürgermeisters übte Artur Breiden von 1989 bis 2014 aus. In diesen 25 Jahren brachte er Hillscheid voran, etwa bei der Realisierung des Gewerbegebietes „In der Struth“. Er sorgte dafür, dass Hillscheid eine sogenannte Schwerpunktgemeinde des Landes Rheinland-Pfalz und daher bei Förderanträgen vorrangig behandelt wurde. Im Rahmen dieses Status gehörte er 2006 zu den Initiatoren der Bürgergemeinschaft Mach mit. Die Entwicklung von Baugebieten, den Neubau des Sportplatzes und die Gründung des kommunalen Kindergartens forcierte er ebenso wie die Dorferneuerung. Von 1986 bis 2004 leitete er den CDU-Ortsverband Hillscheid, der ihn 2015 zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Artur Breiden war der Initiator des seit 2013 eingesetzten Einkaufsmobils, das vielen Menschen in Hillscheid den Zugang zu wichtigen Einkaufsmöglichkeiten erleichtert. Dieses Projekt hat über die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs hinaus eine starke soziale Komponente.

Zudem begleitete Breiden das Projekt „Bürger-Mobil – Bürger fahren für Bürger“ in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen von Anfang an. Seit dem Projektstart im Jahr 2017 bis vor einigen Monaten engagierte er sich als Beauftragter und ehrenamtlicher Koordinator für diese gute Sache, wobei er bis Mitte 2023 sogar selbst noch als Fahrer für in ihrer Mobilität eingeschränkte Mitmenschen aktiv war. Zudem war er von 2001 bis 2008 als ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Koblenz tätig.

Auch in das Vereinsleben seiner Heimatgemeinde brachte und bringt Artur Breiden sich mit großem Elan ein. So gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des 1984 aus der Taufe gehobenen Zweigvereins Hillscheid des Westerwald-Vereins, wo er sich zwei Jahrzehnte lang in verschiedenen Funktionen durchgehend im Vorstand engagierte. Seit den 90er-Jahren ist Artur Breiden im Förderkreis Limes aktiv – als Privatperson wie auch während seiner Funktion als Ortsbürgermeister, in welcher er den Wiederaufbau des Hillscheider Limesturmes 1994 unterstützte.

2003 setzte er sich in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz dafür ein, dass die Grundmauern des Limes-Kleinkastells in Hillscheid konserviert und teilweise rekonstruiert wurden. 2005 wurde diese Stätte zum Unesco-Welterbe ernannt. Seit 1964 ist Breiden Mitglied im Sportverein Hillscheid. Von 1991 bis 1992 war er übergangsweise Vorsitzender des Vereins, in dem er heute noch in der Nordic-Walking-Gruppe sportlich aktiv ist. Außerdem singt er gemeinsam mit seiner Frau im gemischten Chor Apollonia Simmern.

SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis dankte Artur Breiden für sein Engagement und sprach ihm seine Anerkennung aus. Bei der Feierstunde in der SGD Nord in Koblenz waren seine Familie, Freunde sowie kommunale Vertreter anwesend. Die Auszeichnung Artur Breidens mit der Landesverdienstmedaille hatte Thilo Becker angeregt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen.