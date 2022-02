Hilfe für zwei gefährdete Froschlurcharten: Krötenschutzprojekt ist im Stöffel-Park gestartet

Drei Mitglieder des Stöffelvereins setzen sich ehrenamtlich für diese besonderen Kröten ein und haben dabei auch die Unterstützung seitens der SGD (Struktur- und Genehmigungsdirektion) Nord. Wenn man Michaela Nilius (Naturschutzbeauftragte des Stöffelvereins und Nabu-Mitglied), Karin Rohrbach-Grambsch (Vorsitzende der Nabu-Gruppe Kroppacher Schweiz) und Dieter Wisser (Ortsbürgermeister von Enspel und Vorsitzender des Stöffelvereins) zuhört, tut sich eine kleine, neue Welt auf: die der Amphibien.

Die Lebensbedingungen für die Kröten im ehemaligen Steinbruch waren lange Zeit gut, doch die Situation spitzte sich wetterbedingt drastisch zu. „In den letzten drei, vier Jahren hatten wir sehr heiße Frühjahre“, erinnert Michaela Nilius. „Bei einer Amphibienwanderung vor Ort wurden wir darauf aufmerksam, dass mehrere flache Wasserstellen, die Krötenlaich enthielten, fast ausgetrocknet waren.“ Karin Rohrbach-Gramsch fuhr daraufhin gleich Wasser hin.

„Am nächsten Tag war wieder alles ausgetrocknet“, berichtet sie. Nun wurde mühevoll fast täglich Wasser nachgefüllt, um ein Absterben zu verhindern. „Aber so, per Hand, war das keine langfristige Lösung“, stellt sie fest. 2019 wurde klar, dass der Laich zum Schutz der Tiere „umgesiedelt“ werden muss. Nötig war das auch, weil die mittlerweile abgesperrten Wasserstellen mit der Nutzung des Stöffel-Parks schwer zu vereinbaren waren, zieht sich doch die Laichablage über die ganze Besuchersaison hin.

Um die besonderen Lebensbedingungen der Geburtshelfer- und Kreuzkröte zu sichern, kontaktierte das Trio die Obere Naturschutzbehörde der SGD Nord. Nach einer gemeinsamen Begehung des Geländes konnten sich die Amphibienexperten aus Koblenz vom Naturschutzpotenzial des Stöffel-Parks überzeugen und boten in der Folge Rat und Hilfe an. „Es kam der Vorschlag, Amphibienteiche anzulegen“, erzählt Michaela Nilius. „Und auch eine Finanzierung wurde uns angeboten, die mit der Auflage verbunden ist, sich mindestens zwölf Jahre um das Projekt zu kümmern.“

Martin Rudolph, Geschäftsführer des Stöffel-Parks, konnte eine dafür geeignete Stelle abseits des Hauptbesucherbereiches vorschlagen, die sich zudem in einer Feuchtzone befindet. Nach Antragstellung durch den Stöffel-Park, mit Einverständnis der Gemeinde als Eigentümer, wurden im zeitigen Frühjahr 2021 an zwei Stellen insgesamt sechs Laichbecken angelegt und mit Spezialton ausgekleidet, um ein Versickern des Wassers zu verhindern. Platten am Grund des Gewässers bieten außerdem Schutz vor Fressfeinden.

An eingesetzten Wasserpflanzen wie Tannenwedel (eine Sumpfwasserpflanze) bilden sich Algen, die den Kaulquappen als Nahrung und Versteck dienen. Die drei Ehrenamtlichen haben bereits im vergangenen Jahr immer wieder zahllose Laichschnüre aus den alten Pfützen hierhin umgesiedelt. Das stieß bei Besuchern auf großes Interesse. So manche Familien und Kinder halfen mit einem Teesieb als Kescher freudig mit. Die nächsten Krötengenerationen werden dann vermehrt in den neuen Becken ablaichen, und die Naturfreunde werden so immer weniger helfend eingreifen müssen. Gezielte Veranstaltungen zu dem Projekt und eine erklärende Beschilderung sind geplant.