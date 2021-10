Die große Leidenschaft von Hans Reucher und seiner Partnerin Erika Lehnhardt ist das Motorradfahren – er auf dem Bike, sie am liebsten auf einem Trike. Doch die beiden Gehlerter fahren längst nicht nur fürs eigene Vergnügen, sondern sie sind Gründer der Initiative „We drive to help“, in der sich inzwischen fast 300 Mitglieder aus ganz Deutschland und angrenzenden Staaten engagieren, um bedürftigen Menschen (letzte) Wünsche zu erfüllen.