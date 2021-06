Am heutigen Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Türkei gegen Italien. In den kommenden Tagen und Wochen wird aber natürlich vor allem auf die deutsche Nationalmannschaft geschaut, die in den vergangenen Jahren immer wieder schwankende Leistungen zeigte und nun einen würdigen Abschluss der Löw-Ära schaffen möchte.